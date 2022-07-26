Банки в Азербайджане во вторник на валютном аукционе приобрели около $16 млн

Центральный банк Азербайджана на валютном аукционе во вторник, проведенном с участием Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР), продал банкам $15,8 млн.

На аукционе 21 июля ЦБА продал банкам инвалюты на $18,6 млн.

"Спрос со стороны банков на аукционе во вторник составил $15,8 млн и был обеспечен полностью. По итогам аукциона средневзвешенный курс маната к доллару составил 1,7 манат/$1", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ЦБА.

ЦБА с 12 января 2017 года стал применять новый механизм валютных аукционов.

Аукционы проходят в форме односторонней продажи валюты в конкурентных условиях.

В январе-июне 2022 года ГНФАР на валютных аукционах продал $2 млрд 739,2 млн (спад на 1% по сравнению с январем-июнем 2021 года - ИФ).

В 2021 году ГНФАР на валютных аукционах продал $6 млрд 679 млн (спад на 8,6% по сравнению с показателем 2020 года - ИФ).

Б.Рустамбеков