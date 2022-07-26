Азербайджан в январе-мае утроил поставки газа в Италию и Грецию

Экспорт задекларированных на таможне объемов газа из Азербайджана за январь-май 2022 года составил 9 млрд 458 млн 59,77 тыс. кубометров, что на 3,1% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Выручка от экспорта задекларированного газа из Азербайджана составила $5 млрд 994 млн 793,6 тыс. (рост в 4,5 раза). На долю экспорта газа в отчетный период пришлось 61,4% от общего объема экспорта из Азербайджана.

По данным комитета, в январе-мае 2022 года наибольший объем экспорта газа пришелся на Турцию - 3 млрд 625 млн 460,63 тыс. кубометров (38,3% всех поставок) на $639 млн 440,02 тыс.

ГТК ведет статистику по экспорту на основе декларации. Декларация по проданному газу предоставляется после осуществления реальной продажи, а не в момент ее прокачки по трубопроводам.

Структура экспорта газа в январе-мае 2022г. по странам:

Страна Объем в тыс. кубометров В сравнении с январем- маем 2021г Выручка, тыс. долларов В сравнении с январем -маем 2021г Турция 3 625 460,63 -38,4% 1 057 719,48 +31,4% Грузия 1 624 551,17 -11,4% 226 558,13 -5,3% Италия 3 571 372 + 3,1 раза 4 193 647,84 +17,2 раза Болгария 126 236,5 +37,2% 33 570,61 + 2,75 раза Греция 383 081,08 + 3 раза 478 463,51 +14,6 раза Всего 9 458 059,77 +3,1% 5 994 793,6 +4,5 раза

Поставки азербайджанского газа по газопроводу TAP потребителям в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года.

Общая протяженность газопровода TAP составляет 878 км, из которых 550 км проходит через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии. TAP является последним компонентом проекта ЮГК - инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.

Газопровод предназначен для транспортировки 10 млрд кубометров в год природного газа с месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" его разработки в Европу. Пропускная способность газопровода позволяет увеличить его мощность вдвое - до 20 млрд кубометров в год.

В 2021 году Азербайджан экспортировал в Европу 8,2 млрд кубометров газа, в 2022 году объем поставок составит 12 млрд кубометров. В целом в 2022 году объем экспорта азербайджанского газа составит 24 млрд кубометров (в 2021 году – 21 млрд кубометров).

Кроме того, азербайджанский газ также экспортируется в Турцию (по газопроводам TANAP и Южно-Кавказской трубопроводной магистрали, ЮКТМ) и Грузию (по ЮКТМ и по газопроводу Газимагомед-Газах).

Н.Аббасова