Азербайджан в январе-мае утроил поставки газа в Италию и Грецию

Экспорт задекларированных на таможне объемов газа из Азербайджана за январь-май 2022 года составил 9 млрд 458 млн 59,77 тыс. кубометров, что на 3,1% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).
Выручка от экспорта задекларированного газа из Азербайджана составила $5 млрд 994 млн 793,6 тыс. (рост в 4,5 раза). На долю экспорта газа в отчетный период пришлось 61,4% от общего объема экспорта из Азербайджана.
По данным комитета, в январе-мае 2022 года наибольший объем экспорта газа пришелся на Турцию - 3 млрд 625 млн 460,63 тыс. кубометров (38,3% всех поставок) на $639 млн 440,02 тыс.
ГТК ведет статистику по экспорту на основе декларации. Декларация по проданному газу предоставляется после осуществления реальной продажи, а не в момент ее прокачки по трубопроводам.
Структура экспорта газа в январе-мае 2022г. по странам:
|
Страна
|
Объем в
тыс.
кубометров
|
В сравнении
с январем-
маем 2021г
|
Выручка,
тыс. долларов
|
В сравнении
с январем
-маем 2021г
|
Турция
|
3 625 460,63
|
-38,4%
|
1 057 719,48
|
+31,4%
|
Грузия
|
1 624 551,17
|
-11,4%
|
226 558,13
|
-5,3%
|
Италия
|
3 571 372
|
+ 3,1 раза
|
4 193 647,84
|
+17,2 раза
|
Болгария
|
126 236,5
|
+37,2%
|
33 570,61
|
+ 2,75 раза
|
Греция
|
383 081,08
|
+ 3 раза
|
478 463,51
|
+14,6 раза
|
Всего
|
9 458 059,77
|
+3,1%
|
5 994 793,6
|
+4,5 раза
Поставки азербайджанского газа по газопроводу TAP потребителям в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года.
Общая протяженность газопровода TAP составляет 878 км, из которых 550 км проходит через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии. TAP является последним компонентом проекта ЮГК - инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.
Газопровод предназначен для транспортировки 10 млрд кубометров в год природного газа с месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" его разработки в Европу. Пропускная способность газопровода позволяет увеличить его мощность вдвое - до 20 млрд кубометров в год.
В 2021 году Азербайджан экспортировал в Европу 8,2 млрд кубометров газа, в 2022 году объем поставок составит 12 млрд кубометров. В целом в 2022 году объем экспорта азербайджанского газа составит 24 млрд кубометров (в 2021 году – 21 млрд кубометров).
Кроме того, азербайджанский газ также экспортируется в Турцию (по газопроводам TANAP и Южно-Кавказской трубопроводной магистрали, ЮКТМ) и Грузию (по ЮКТМ и по газопроводу Газимагомед-Газах).
Н.Аббасова
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