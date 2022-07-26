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ТЭК 26.07.2022 13:05

Азербайджан в январе-мае утроил поставки газа в Италию и Грецию

Экспорт задекларированных на таможне объемов газа из Азербайджана за январь-май 2022 года составил 9 млрд 458 млн 59,77 тыс. кубометров, что на 3,1% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Выручка от экспорта задекларированного газа из Азербайджана составила $5 млрд 994 млн 793,6 тыс. (рост в 4,5 раза). На долю экспорта газа в отчетный период пришлось 61,4% от общего объема экспорта из Азербайджана.

По данным комитета, в январе-мае 2022 года наибольший объем экспорта газа пришелся на Турцию - 3 млрд 625 млн 460,63 тыс. кубометров (38,3% всех поставок) на $639 млн 440,02 тыс.

ГТК ведет статистику по экспорту на основе декларации. Декларация по проданному газу предоставляется после осуществления реальной продажи, а не в момент ее прокачки по трубопроводам.

Структура экспорта газа в январе-мае 2022г. по странам:

Страна

Объем в

тыс.

кубометров

В сравнении

с январем-

маем 2021г

Выручка,

тыс. долларов

В сравнении

с январем

-маем 2021г

Турция

3 625 460,63

-38,4%

1 057 719,48

+31,4%

Грузия

1 624 551,17

-11,4%

226 558,13

-5,3%

Италия

3 571 372

+ 3,1 раза

4 193 647,84

+17,2 раза

Болгария

126 236,5

+37,2%

33 570,61

+ 2,75 раза

Греция

383 081,08

+ 3 раза

478 463,51

+14,6 раза

Всего

9 458 059,77

+3,1%

5 994 793,6

+4,5 раза

Поставки азербайджанского газа по газопроводу TAP потребителям в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года.

Общая протяженность газопровода TAP составляет 878 км, из которых 550 км проходит через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии. TAP является последним компонентом проекта ЮГК - инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.

Газопровод предназначен для транспортировки 10 млрд кубометров в год природного газа с месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" его разработки в Европу. Пропускная способность газопровода позволяет увеличить его мощность вдвое - до 20 млрд кубометров в год.

В 2021 году Азербайджан экспортировал в Европу 8,2 млрд кубометров газа, в 2022 году объем поставок составит 12 млрд кубометров. В целом в 2022 году объем экспорта азербайджанского газа составит 24 млрд кубометров (в 2021 году – 21 млрд кубометров).

Кроме того, азербайджанский газ также экспортируется в Турцию (по газопроводам TANAP и Южно-Кавказской трубопроводной магистрали, ЮКТМ) и Грузию (по ЮКТМ и по газопроводу Газимагомед-Газах).

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГАЗ, ЭКСПОРТ


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