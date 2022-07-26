Банки-агенты АИКГФ с начала 2022г выдали ипотечных кредитов на 231 млн манатов

Банки-агенты Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ) с начала 2022 года выдали ипотечных кредитов на сумму 230,7 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в фонде.

По данным фонда, с начала 2022 года из средств АИКГФ выдано до 3 тыс. ипотечных кредитов.

В целом, до сих пор из средств АИКГФ свыше 39,7 тыс. гражданам Азербайджана были выданы ипотечные кредиты на общую сумму 2 млрд 227 млн манатов.

В 2021 году банки-агенты АИКГФ выдали ипотечных кредитов на 356,2 млн манатов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).

Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 150 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.

Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок - до 30 лет. Первичный платеж составляет 10%.

Р.Ахмедов