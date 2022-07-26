Bank of Baku увеличил в I полугодии активы на 16,5%, прибыль – на 97%

Азербайджанский "Bank of Baku" увеличил в первом полугодии 2022 года активы на 16,5% - до 579,825 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
Кредитный портфель на 30 июня 2022 года составил 484,833 млн манатов (рост на 17,1% по сравнению с показателем на конец 2021г - ИФ). При этом портфель по потребительским кредитам равен 325,236 млн манатов (рост на 18,1%), бизнес-кредитам – 138,146 млн манатов (рост на 14,6%).
Обязательства банка равны 475,948 млн манатов (рост на 18,1%). Депозиты в банке составляют 274,989 млн манатов (рост на 11,2%), в том числе вклады населения – 243,255 млн манатов (рост на 9,7%).
Капитал банка на конец июня 2022 года равен 103 млн 876,58 тыс. манатов (рост на 9,9%), уставный капитал - 52,87 млн манатов (не изменился).
Чистая прибыль банка по итогам деятельности в январе-июне составила 18 млн 501,16 тыс. манатов (рост на 97%).
Bank of Baku создан в 1994 году.
Р.Ахмедов
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