Германия в этом году уже сократила потребление газа на 14-15% - Хабек

ФРГ за этот год смогла снизить потребление газа на 14 - 15%, и власти намерены еще сильнее экономить в этой сфере, заявил во вторник министр экономики Германии Роберт Хабек перед заседанием внеочередного Совета ЕС на уровне министров транспорта и энергетики.

"Если Германия сможет сэкономить больше, чем на 15%, то в этом нет ничего постыдного", - приводит его слова западные СМИ.

При этом Хабек упомянул предложенный Еврокомиссией (ЕК) план сокращения потребления газа на 15% и назвал его "хорошим шагом". Министр выразил надежду на то, что после завершения консультаций в ЕС по этому вопросу Евросоюз сможет направить сигнал РФ о сплоченности Евросоюза.

План сокращения потребления газа ЕК предложила 20 июля.

"Комиссия предлагает новый законодательный инструмент и европейский план сокращения спроса на газ, чтобы уменьшить потребление газа в Европе на 15% до следующей весны", - говорилось в коммюнике ЕК, опубликованном в Брюсселе.