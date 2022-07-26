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ТЭК 26.07.2022 13:39

Германия в этом году уже сократила потребление газа на 14-15% - Хабек

ФРГ за этот год смогла снизить потребление газа на 14 - 15%, и власти намерены еще сильнее экономить в этой сфере, заявил во вторник министр экономики Германии Роберт Хабек перед заседанием внеочередного Совета ЕС на уровне министров транспорта и энергетики.

"Если Германия сможет сэкономить больше, чем на 15%, то в этом нет ничего постыдного", - приводит его слова западные СМИ.

При этом Хабек упомянул предложенный Еврокомиссией (ЕК) план сокращения потребления газа на 15% и назвал его "хорошим шагом". Министр выразил надежду на то, что после завершения консультаций в ЕС по этому вопросу Евросоюз сможет направить сигнал РФ о сплоченности Евросоюза.

План сокращения потребления газа ЕК предложила 20 июля.

"Комиссия предлагает новый законодательный инструмент и европейский план сокращения спроса на газ, чтобы уменьшить потребление газа в Европе на 15% до следующей весны", - говорилось в коммюнике ЕК, опубликованном в Брюсселе.

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Тэги: ФРГ, ГАЗ, ЭКОНОМИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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