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Регион 26.07.2022 13:40

Ведутся переговоры о новой встрече Алиева и Пашиняна

Новая встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна возможна спустя некоторое время, заявил председатель постоянной комиссии парламента Армении по международным отношениям Эдуард Агаджанян во вторник.

"В последнее время в дипломатическом секторе ведется достаточно активная деятельность, встречи проходят достаточно часто и в разных форматах. Да, насколько мне известно, также ведутся переговоры о том, что через спустя некоторое время должна состояться встреча между лидерами Армении и Азербайджана, точных сроков я сказать не могу", - сказал Агаджанян журналистам.

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Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ЛИДЕРЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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