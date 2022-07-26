Ведутся переговоры о новой встрече Алиева и Пашиняна

Новая встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна возможна спустя некоторое время, заявил председатель постоянной комиссии парламента Армении по международным отношениям Эдуард Агаджанян во вторник.

"В последнее время в дипломатическом секторе ведется достаточно активная деятельность, встречи проходят достаточно часто и в разных форматах. Да, насколько мне известно, также ведутся переговоры о том, что через спустя некоторое время должна состояться встреча между лидерами Армении и Азербайджана, точных сроков я сказать не могу", - сказал Агаджанян журналистам.