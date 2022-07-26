Песков заявляет о готовности Москвы принять ответные меры, если россиян лишат доступа к шенгену

В Кремле заявили, что российские власти примут ответные меры в случае лишения доступа россиян к шенгенской визе, но надеются, что дело до этого не дойдет.
На соответствующий вопрос журналистов в связи с разговорами о лишении россиян доступа к шенгену, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Исключать каких-то действий такого эмоционального характера, которые не будут укладываться в понимание здравого суждения, мы не можем. В этом плане действительно исключать такой опасности нельзя, это было бы очень плохо и, естественно, повлекло бы ответные вариации со стороны Москвы".
"Все-таки хочется надеяться на лучшее, хоть на небольшую долю сохранения трезвости мышления у наших оппонентов. Давайте все-таки не забывать, что в ситуациях особого значения, таких, как история с калининградским транзитом, какие-то ростки здравого смысла пробиваются через пелену такого вот эмоционального бессознательного состояния", - добавил Песков.
По его словам, "страны ЕС, Северной Америки, они буквально состязаются в принятии различных антироссийских и недружественных мер в отношении России".
"Мы видим, что у них иссякает арсенал каких-то мер, которые, как им представляется, способны оказать давление на нас и вынудить нас изменить позицию, и принимаются все более и более нерациональные, неразумные, труднообъяснимые решения", - сказал представитель Кремля.
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