Министры стран Евросоюза добились политического соглашения о сокращении спроса на газ

Министры стран ЕС во вторник смогли заключить политическое соглашение о сокращении потребления газа Евросоюзом, сообщили во вторник власти Чехии, председательствующей на данный момент в Совете ЕС. "Министры достигли политического соглашения о сокращении спроса на газ в преддверии будущей зимы", - говорится в сообщении со страницы председательства в твиттере.

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