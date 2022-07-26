General Electric во II кв. увеличила скорректированную прибыль и выручку сильнее прогнозов

General Electric Co. во втором квартале получила скорректированную прибыль и выручку существенно выше ожиданий аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток GE в апреле-июне составил $0,78 в расчете на акцию по сравнению с $1,08 на акцию за аналогичный период прошлого года. При этом без учета разовых факторов была зафиксирована прибыль в размере $0,78 на акцию против $0,22 ранее. Показатель вырос более чем втрое.

Выручка увеличилась на 2,2% - до $18,65 млрд.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $0,37 на акцию при выручке в $17,46 млрд.

Свободный денежный поток General Electric Co. в минувшем квартале остался положительным и составил $162 млн по сравнению с $199 млн годом ранее. Аналитики ожидали отрицательного свободного денежного потока на уровне $806,4 млн.

Главный исполнительный директор компании Ларри Калп отметил, что компания по-прежнему ждет, что результаты за весь 2022 год будут у нижней границе ожиданий. GE прогнозирует прибыль без учета разовых факторов в диапазоне $2,8-3,5 на акцию.

Котировки акций компании растут на 5,6% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала текущего года рыночная стоимость GE снизилась на 27,6% (до $75,05 млрд).