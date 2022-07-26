Россия уйдет из проекта МКС после 2024 года - Борисов

Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года, к этому времени начнется развертывание национальной орбитальной станции, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"Вы знаете, что мы ведём работу в рамках международного сотрудничества на Международной космической станции. Безусловно, мы выполним все свои обязательства перед нашими партнёрами, но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты", - сказал Борисов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Я думаю, что к этому времени мы начнём формировать российскую орбитальную станцию", - добавил он.