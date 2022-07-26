МИД Израиля сформировал группу экспертов в области права для участия в первых слушаниях в Басманном суде Москвы по иску столичного управления министерства юстиции РФ о ликвидации представительства в РФ еврейского агентства "Сохнут", сообщила во вторник газета Haaretz.
По данным издания, эксперты ожидают получения российских виз для того, чтобы отправиться в Москву.
Ранее пресс-секретарь Басманного суда Екатерина Буравцова сообщила "Интерфаксу", что беседа по иску о ликвидации и исключении из ЕГРЮЛ "Сохнут" назначена судьей на 28 июля.
Отвечая на вопрос агентства, в суде пояснили, что претензии Минюста связаны с нарушением организацией российского законодательства при осуществлении своей деятельности.
Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил в минувшие выходные, что закрытие в России "Сохнут" рискует серьезно сказаться на российско-израильских отношениях и что необходимо сделать все возможное для решения данной проблемы путем диалога.
Позже израильские СМИ сообщили, что Лапид поручил МИД страны подготовить серию "политических мер" в отношении России в случае ликвидации представительства в РФ еврейского агентства.
Во вторник президент Израиля Ицхак Герцог призвал к сдержанности в ситуации с представительством "Сохнута" в РФ.
"Иногда мы видим вещи, которые не всегда понимаем, и вещи, которые мы видим отсюда, не всегда выглядят так же с другой стороны", - сказал президент.
"В некоторых случаях молчание - золото. Полагаю, чем меньше мы говори, тем лучше, и это позволит нам правильно подходить к решению вопросов", - отметил Герцог, который до избрания в прошлом году президентом несколько лет возглавлял еврейское агентство.
Герцог сообщил, что работает над этим вопросом с премьером, которому "полностью доверяет".
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