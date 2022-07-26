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Туризм 26.07.2022 16:07

Гостиницы в Азербайджане в I полугодии увеличили доходы на 63%

Доходы гостиниц и учреждений гостиничного типа в Азербайджане в январе-июне 2022 года составили 147 млн манатов ($86,47 млн), что на 63,1% выше показателя аналогичного периода 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

При этом 58,4% доходов в первом полугодии 2022 года были получены за счет сдачи номеров, 28,5% - от услуг общепита, 3,2% - за счет оказания лечебных и оздоровительных услуг, 9,9% - от других услуг.

В целом, в январе-июне туристы в Азербайджане совершили 1 млн 27 тыс. ночевок в гостиницах (рост на 47,8%). При этом основное число ночевок пришлось на гостиницы Баку - 55,1%. В Габале и Губе - 6,8%, Гусаре и Шабране - 5,5%, в Губе - 8%, в Шабране - 6,1%, в Ленкорани - 3,3%, в Нафталане - 3%, в Нахчыванской автономной республике - 2,2%, в Хачмазе - 1,3%, в Шемахе - 1,1%, в Шуше - 0,9%, в других городах и районах - 8,5%.

При этом число ночевок граждан Азербайджана в гостиницах составил 523,5 тыс. (рост на 6,9%), что составляет 51% от общего числа ночевок.

Согласно статданным, число ночевок иностранцев и лиц без гражданства в гостиницах увеличилось в 3,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составило 503,5 тыс., что составляет 49% от общего количества ночевок.

Из общего числа иностранных туристов 14,2% составляли граждане Саудовской Аравии - 11,9%, ОАЭ - 11,5%, Турции - 11,5%, РФ - 10,7%, Великобритании - 4,4%, Кувейта - 3,9%, Израиля - 2,6 %, Индии - 3,5%, США - 3%, Пакистана - 1,9%, Казахстана - 1,9%, Германии - 1,7%, Грузии - 1,4%, Италии - 1,5%, Катара - 1,4%, Ирана - 1,2%, Узбекистана - 0,9%, Нидерландов - 0,8%, Украины - 0,7%, Франции - 0,6%, других стран - 21,8%.

Вместе с тем, иностранцы и лица без гражданства провели 79,9% ночевок в Баку, в Габале - 6,2%, в Гусарах - 4,5%, В Губе -3,1%, в Нафталане - 2,3%, в Шабране - 1,1%, в Нахчыванской автономной республике - 0.7%, в других городах и регионах - 2,2%.

За отчетный период средний уровень загрузки отелей по республике составил 112,4% против 9% годом ранее, в том числе по Шабрану - 90%, Нафталану - 27%, Бейлагану - 26,7%, Губе - 26,5%, Агджабеди - 19,6%, Баку - 18,6%, Ленкорани - 17,6%, Сабирабаду - 17,2%, Шуше- 17,1%, Гусарам - 16,4%, Габале - 16,4%, Гейчай - 12,8%.

Как сообщалось ранее, доходы гостиниц и учреждений гостиничного типа в Азербайджане в 2021 году составили 209,2 млн манатов ($123 млн), что на 79,1% выше показателя 2020 года.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ГОСТИНИЦЫ, ДОХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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