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ТЭК 26.07.2022 22:34

Председателем совета директоров Татнефти переизбран президент Татарстана

Председателем совета директоров "Татнефти" переизбран президент Татарстана Рустам Минниханов, говорится в сообщении компании по итогам заседания совета.

Также на заседании во вторник совет определил, что члены СД Гереч Ласло, Валерий Крюков и Юрий Левин соответствуют критериям независимости в соответствии с уставом общества.

Кроме того, совет директоров заслушал информацию об итогах исполнения бюджета компании за полугодие и принял бюджет на август 2022 года, обсудил вопросы формирования кадрового резерва на руководящие должности и внедрения системы ключевых показателей эффективности.

Как сообщалось, на годовом собрании 23 июня акционеры "Татнефти" утвердили новый состав совета директоров. Новыми участниками совета стали директор Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения Российской академии наук Валерий Крюков (вместо представителя FIDES Business Partner AG Рене Штайнера) и помощник президента Татарстана Ренат Галиев (вместо другого помощника президента Альберта Нафигина).

Остальные 13 кандидатов входили в прежний состав совета директоров: министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин, генеральный директор АО "Связьинвестнефтехим" Валерий Сорокин, генеральный директор "Татнефти" Наиль Маганов, помощник главы Татарстана по вопросам нефтяной промышленности Шафагат Тахаутдинов, заместитель генерального директора по стратегическому развитию "Татнефти" Нурислам Сюбаев, главный геолог компании Раис Хисамов, первый заместитель генерального директора по разведке и добыче нефти и газа Рустам Халимов, ветеран труда Рафаиль Нурмухаметов, начальник государственно-правового управления главы республики Татарстан Лариса Глухова, министр земельных и имущественных отношений Татарстана Фаниль Аглиуллин, управляющий директор компании G Petroconsulting Ltd. Ласло Гереч и управляющий партнер BVM Capital Partners Ltd. Юрий Левин. Президент Татарстана Рустам Минниханов входит в совет директоров на основании "золотой акции".

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