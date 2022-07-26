Внешние обязательства банков в Азербайджане в I полугодии увеличились почти в 1,5 раза

Внешние обязательства банков, действующих в Азербайджане, на 30 июня 2022 года составляют 1 млрд 581,1 млн манатов, что на 48,7% больше показателя на конец 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

В июне 2022 года внешние обязательства банков увеличились на 98,4 млн манатов или на 6,6%.

По данным Центробанка, на конец июня чистые иностранные активы азербайджанских банков составляют 6 млрд 656,7 млн манатов, что на 14,6% больше показателя на конец 2021 года.

При этом в июне чистые иностранные активы выросли на 408,9 млн манатов или на 6,5%.

В 2021 году внешние обязательства банков в Азербайджане сократились на 12,9%.

Внешние обязательства банков в Азербайджане формируются: из кредитов, привлекаемых от нерезидентов, привлеченных депозитов от нерезидентов, ценных бумаг, размещенных в нерезидентах.

В Азербайджане на конец апреля лицензию на деятельность имели 26 банков.

Р.Ахмедов