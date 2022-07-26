Азеришыг направит около 6 млн манатов на строительство энергообъектов в Кельбаджаре

ОАО "Азеришыг" направит около 6 млн на строительство в городе Кяльбяджар 35/00,4-кВ-ной подстанции "Кяльбяджар" и Центра Управления, а также на установку оборудования и прокладку 35-киловольной двухоборотной кабельной линии.
Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно материалам сайта www.tender.gov.az, соответствующий контракт "Азеришыг" подписало с ООО "Enerji Construction".
Сумма контракта - 5 млн 927 тыс. 790,37 манат.
Распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2015 года ОАО "Бакыэлектрикшебеке" ("Бакэлектросеть") было преобразовано в ОАО "Азеришыг" ("Азерсвет").
В функции Азеришыг входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.
Н.Аббасова
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