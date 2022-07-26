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ТЭК 26.07.2022 16:15

Азеришыг направит около 6 млн манатов на строительство энергообъектов в Кельбаджаре

ОАО "Азеришыг" направит около 6 млн на строительство в городе Кяльбяджар 35/00,4-кВ-ной подстанции "Кяльбяджар" и Центра Управления, а также на установку оборудования и прокладку 35-киловольной двухоборотной кабельной линии.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно материалам сайта www.tender.gov.az, соответствующий контракт "Азеришыг" подписало с ООО "Enerji Construction".

Сумма контракта - 5 млн 927 тыс. 790,37 манат.

Распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2015 года ОАО "Бакыэлектрикшебеке" ("Бакэлектросеть") было преобразовано в ОАО "Азеришыг" ("Азерсвет").

В функции Азеришыг входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРИШЫГ, ЭНЕРГООБЪЕКТЫ, СТЬРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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