Азеришыг направит около 6 млн манатов на строительство энергообъектов в Кельбаджаре

ОАО "Азеришыг" направит около 6 млн на строительство в городе Кяльбяджар 35/00,4-кВ-ной подстанции "Кяльбяджар" и Центра Управления, а также на установку оборудования и прокладку 35-киловольной двухоборотной кабельной линии.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно материалам сайта www.tender.gov.az, соответствующий контракт "Азеришыг" подписало с ООО "Enerji Construction".

Сумма контракта - 5 млн 927 тыс. 790,37 манат.

Распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2015 года ОАО "Бакыэлектрикшебеке" ("Бакэлектросеть") было преобразовано в ОАО "Азеришыг" ("Азерсвет").

В функции Азеришыг входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.

Н.Аббасова