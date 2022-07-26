Вклады нерезидентов в банках Азербайджана за 6 мес. увеличились в 2,7 раза, долларизация снизилась до 40,2% - ЦБ

Банковские вклады населения в Азербайджане (включая средства физлиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью) в I-ом полугодии 2022 года выросли на 14,6% - до 10 млрд 596,2 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

При этом в июне банковские вклады населения выросли всего на 3 млн манатов или на 0,03%.

По данным ЦБА, банковские вклады населения в инвалюте за 6 месяцев увеличились на 12,5% - до 4 млрд 262,3 млн манатов или 40,2% всех вкладов населения (по итогам 2021 года удельный вес вкладов в инвалюте составил 41%). При этом банковские вклады населения в инвалюте в июне сократились на 2,4% или на 102,3 млн манатов.

Объем вкладов населения в национальной валюте в январе-июне вырос на 16,2% - до 6 млрд 333,9 млн манатов или 59,8% всех вкладов. За июнь вклады в нацвалюте выросли на 1,7% или на 105,3 млн манатов.

Объем банковских вкладов резидентов составляет 9 млрд 793,5 млн манатов, нерезидентов – 802,7 млн манатов. В январе-июне вклады резидентов выросли на 9,5%, нерезидентов - в 2,7 раза. За июнь вклады резидентов увеличились на 33,6 млн манатов, тогда как вклады нерезидентов сократились на 30,6 млн манатов.

В целом, на 30 июня 2022 года, объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане оценивается в 32 млрд 417,1 млн манатов, что на 11,7% больше показателя на конец 2021 года (в июне вклады и депозиты в банках выросли на 1,2% или на 391,8 млн манатов).

А.Азизов