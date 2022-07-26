Вклады нерезидентов в банках Азербайджана за 6 мес. увеличились в 2,7 раза, долларизация снизилась до 40,2% - ЦБ

Банковские вклады населения в Азербайджане (включая средства физлиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью) в I-ом полугодии 2022 года выросли на 14,6% - до 10 млрд 596,2 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).
При этом в июне банковские вклады населения выросли всего на 3 млн манатов или на 0,03%.
По данным ЦБА, банковские вклады населения в инвалюте за 6 месяцев увеличились на 12,5% - до 4 млрд 262,3 млн манатов или 40,2% всех вкладов населения (по итогам 2021 года удельный вес вкладов в инвалюте составил 41%). При этом банковские вклады населения в инвалюте в июне сократились на 2,4% или на 102,3 млн манатов.
Объем вкладов населения в национальной валюте в январе-июне вырос на 16,2% - до 6 млрд 333,9 млн манатов или 59,8% всех вкладов. За июнь вклады в нацвалюте выросли на 1,7% или на 105,3 млн манатов.
Объем банковских вкладов резидентов составляет 9 млрд 793,5 млн манатов, нерезидентов – 802,7 млн манатов. В январе-июне вклады резидентов выросли на 9,5%, нерезидентов - в 2,7 раза. За июнь вклады резидентов увеличились на 33,6 млн манатов, тогда как вклады нерезидентов сократились на 30,6 млн манатов.
В целом, на 30 июня 2022 года, объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане оценивается в 32 млрд 417,1 млн манатов, что на 11,7% больше показателя на конец 2021 года (в июне вклады и депозиты в банках выросли на 1,2% или на 391,8 млн манатов).
А.Азизов
Армянская сторона за сутки совершила 9 вооруженных инцидентов против азербайджанских военных – Минобороны Азербайджана
Алиев расценивает встречу глав МИД Азербайджана и Армении в Тбилиси как первый шаг для начала переговоров по мирному договору
Алиев и Блинкен обсудили переговоры о мире между Азербайджаном и Арменией
Гостиницы в Азербайджане в I полугодии увеличили доходы на 63%
Грипп вернулся после двухлетней паузы, связанной с коронавирусом
Число случаев COVID-19 в мире превысило 571 млн - университет Хопкинса
Глава государства заложил фундамент семиэтажного бизнес-центра в Сумгайыте
Алиев заложил фундамент предприятия по производству керамических плит в Сумгайыте
В Азербайджане запустили предприятие по производству серной кислоты за 10 млн манатов
Мишустин: для переориентации экспорта энергоресурсов на новые рынки нужно строить инфраструктуру, развивать СПГ
Путин 5 августа в Сочи обсудит с Эрдоганом региональные проблемы и двусторонние отношения - Кремль
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по разработке и внедрению Чат Бота в Telegram канале
Депозитный и кредитный портфели Yelo Bank-а превысили полмиллиарда
Bakcell - лидер по скорости мобильного интернета в Азербайджане
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ