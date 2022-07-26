Совет ЕС договорился по экономии газа на 15%, но с рядом исключений

Согласованный государствами Евросоюза во вторник в политическом плане законодательный текст по сокращению спроса на газ на 15% будет официально принят посредством письменной процедуры в ближайшие дни после технических уточнений, сообщил Совет ЕС.

"Сегодняшнее решение ясно показало, что государства-члены выстоят против любой попытки России разделить ЕС, используя энергоносители в качестве оружия. Принятие в рекордно короткие сроки предложения по сокращению использования газа, несомненно, укрепило нашу общую энергетическую безопасность", - заявил министр промышленности и торговли председательствующей в Совете ЕС Чехии Йозеф Сикела.

По его словам, экономия газа улучшит готовность Евросоюза к зиме, которая благодаря этому, считает чешский министр, "будет намного более дешевой и легкой для граждан и промышленности ЕС".

Постановление совета предусматривает возможность инициировать "союзное предупреждение", то есть объявить готовность всех стран ЕС в связи с тревожной ситуацией в области поставок, и в этом случае сокращение спроса на газ станет обязательным, объясняют в Брюсселе.

При этом государства-члены договорились усилить роль Совета ЕС в инициировании "союзного предупреждения". Оно будет активироваться решением совета по предложению Еврокомиссии (ЕК), которая должна выдвинуть его "в случае существенного риска серьезной нехватки газа или исключительно высокого спроса на газ, или если пять или более государств-членов, объявивших предупреждения на национальных уровнях, запросят ЕК об этом".

Совет также определил некоторые исключения и возможности запросить отступление от обязательного сокращения, чтобы принять во внимание конкретные ситуации государств-членов и обеспечить эффективность сокращений спроса на газ для повышения надежности поставок в ЕС.

"Совет согласился с тем, что государства-члены, не подключенные к газовым сетям других государств-членов, освобождаются от обязательных сокращений потребления газа, поскольку они не смогут выделять значительные объемы трубопроводного газа в интересах других государств-членов", - сказано в документе.

Возможность исключений распространяется на страны ЕС, чьи электросети не синхронизированы с европейской электроэнергетической системой, а также на государства-члены, имеющие ограниченные мощности трубопроводных соединений и способные доказать, что их существующие экспортные возможности используются в полной мере для перенаправления газа в другие государства-члены.

"Государства-члены также могут запросить исключение, если они превысили свои целевые показатели заполнения хранилищ газа, если они сильно зависят от газа как сырья для важнейших отраслей промышленности или если их потребление газа увеличилось не менее чем на 8% в прошлом году по сравнению со средним показателем последних пяти лет", - сообщают в Совете ЕС.

Постановление совета предусматривает, что при выборе мер по сокращению спроса приоритет будет отдаваться тем, которые не затрагивают таких потребителей, как домохозяйства и поставщики основных услуг для функционирования общества, а также объекты стратегического значения, здравоохранение и оборона.

"Этот регламент является исключительной и чрезвычайной мерой, предусмотренной на ограниченный срок. Таким образом, он будет применяться в течение одного года, и комиссия проанализирует результат, чтобы рассмотреть возможность его продления в свете общей ситуации с поставками газа в ЕС к маю 2023 года.