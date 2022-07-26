Удельный вес просрочки по кредитам в Азербайджане за 6 мес. снизился до 3,5% - ЦБ

Кредитный портфель банков и небанковских кредитных организаций (НБКО) Азербайджана в I-ом полугодии 2022 года вырос на 9,9% - до 18 млрд 818,2 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

В июне кредитный портфель банков вырос на 1,3% или на 240,3 млн манатов.

Объем просроченных кредитов на конец июня составляет 661,2 млн манатов (спад за отчетный период на 8,1% - ИФ) или 3,5% всех кредитов (4,2% на конец 2021г).

На 30 июня 2022 года банками с долей государства выдано кредитов на 3 млрд 727,6 млн манатов (рост на 11,8%) или 19,8% всех кредитов, частными банками - 14 млрд 592,4 млн манатов (рост на 9,5%) или 77,5% всех кредитов. Остальные 498,2 млн манатов (рост на 8,1%) приходятся на долю небанковских кредитных организаций.

Из общего объема займов, выданных на конец июня на кредитование в национальной валюте приходится 14 млрд 484,9 млн манатов (рост на 14,1%), в иностранной валюте - 4 млрд 333,3 млн манатов (спад на 2%). При этом удельный вес кредитов в инвалюте на конец июня составляет 23% (на конец 2021г - 25,8%).

В структуре кредитных вложений банков по состоянию на торговлю и сферу услуг пришлось 3 млрд 150,6 млн манатов (16,7% всех кредитов), добывающую промышленность и электроэнергетику, газ, пар и водное хозяйство - 696 млн манатов (3,7%), сельское/лесное хозяйство и рыболовство - 597,3 млн манатов (3,2%), строительство и недвижимость - 1 млрд 182,8 млн манатов (6,3%), промышленность и производственный сектор – 991,1 млн манатов (5,3%), транспорт и связь – 773,9 млн манатов (4,1%), на домохозяйства - 9 млрд 921,9 млн манатов (52,1%), остальное - на другие сектора. При этом портфель банков по кредитованию домохозяйств вырос в январе-июне на 15,3% (в июне рост составил 2,5% или на 238,5 млн манатов).

А.Азизов