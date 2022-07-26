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Регион 26.07.2022 17:04

Эрдоган и Путин планируют встречу 5 августа в Сочи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным 5 августа в Сочи, передает Bloomberg.

"Турецкий президент Эрдоган встретится с Путиным в Сочи 5 августа", - информирует агентство.

В свою очередь турецкие СМИ отмечают, что визит Эрдогана в Россию будет однодневным.

На минувшей неделе в Стамбуле состоялось подписание двух документов по созданию коридора в Черном море для вывоза украинского зерна: один подписали генсек ООН Антониу Гутерриш, министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Турции Хулуси Акар, а второй - Гутерриш, Акар и украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков. Тогда Гутерриш поблагодарил Турцию за содействие в реализации данной инициативы, а также - власти России и Украины, согласившиеся подписать документы.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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