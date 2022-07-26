МВФ ожидает рост мирового ВВП в 2022г на 3,2%, в 2023г - на 2,9%

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил свою оценку динамики российской экономики в 2022 году, ожидает ее падения на 6%, а не на 8,5%, как прогнозировал в апреле. Одновременно с этим ухудшен прогноз на 2023 год - снижение ВВП РФ, по мнению фонда, составит 3,5% по сравнению с прежним прогнозом в 2,3%. Такая оценка приводится в обзоре мировой экономики (World Economic Outlook Update: Gloomy and more uncertain), опубликованном МВФ во вторник.

Риски для обновленного глобального прогноза с подавляющим перевесом смещены в сторону ухудшения, констатирует МВФ. Украинский конфликт может привести к внезапной остановке импорта газа из России в Европу; замедление темпов инфляции может оказаться более трудной задачей, если дефицит на рынках труда превысит ожидания или инфляционные ожидания не удастся "заякорить"; ужесточение условий на мировом финансовом рынке чревато долговыми кризисами в развивающихся странах; новые вспышки COVID-19 и локдауны вкупе с дальнейшей эскалацией проблем в секторе недвижимости может еще сильнее замедлить темпы роста Китая; геополитическая раздробленность может помешать развитию мировой торговли, перечисляет МВФ факторы риска. В альтернативном сценарии прогноза, при котором эти риски материализуются, рост мирового ВВП затормозится до 2,6% и 2% в 2022 и 2023 гг соответственно.

Также фонд второй раз за год ухудшил свой прогноз роста мировой экономики в 2022 году - до 3,2% с 3,6% (в январе ожидался рост на 4,4%). На 2023 год оценка снижена до 2,9% по сравнению с ожидавшимся в апреле ростом на 3,6% (в январе МВФ прогнозировал рост мирового ВВП на 3,8%).

В январе фонд прогнозировал рост экономики России в 2022 году на 2,8%, в 2023 году - на 2,1%.

Новая оценка фонда экономики РФ попадает в диапазон ожиданий Банка России, который прогнозирует падение ВВП страны в 2022 году на 4-6% (прежний прогноз 8-10%), в 2023 году - на 1-4% (ранее - снижение от 0 до 3%). Минэкономразвития планирует в июле уточнить свой макропрогноз на 2022-2025 годы, в частности, министерство намерено пересмотреть прогноз по падению ВВП в 2022 году (на 7,8%) - в сторону меньшего снижения.

МВФ понизил прогноз роста экономики стран с формирующимся рынком и развивающихся стран на 2022 год - до 3,6% с 3,8%, на 2023 год - до 3,9% с 4,4%.

Существенно снижен прогноз роста экономики Китая в текущем году - до 3,3% с 4,4% (в январе ожидался рост на 4,8%), в 2023 году - до 4,6% с 5,1%.

Оценка роста ВВП Индии также снижена - до 7,4% с 8,2% в 2022 году и до 6,1% с 6,9% в 2023 году, соответственно.

При этом прогноз роста бразильской экономики повышен до 1,7% с 0,8% в 2022 году и снижен до 0,9% с 1,4% в 2023 году.

Прогноз по росту ВВП развитых стран в 2022 году ухудшен на 0,8 процентного пункта - до 2,5% и на 1 п.п. - до 1,4% - в 2023 году.

Также серьезное снижение прогноза по росту ВВП США: в 2022 году - на 1,4 п.п. до 2,3%, в 2023 году - на 1,3 п.п. до 1%.

Экономика стран еврозоны в текущем году, по мнению МВФ, вырастет на 2,6%, что на 0,2 п.п. меньше предыдущего прогноза. На 2023 год оценка ухудшена существеннее - рост на 1,2% по сравнению с ранее ожидавшимися 2,3%.

Прогноз роста ВВП Италии в 2022 году был повышен до 3% с 2,3%, в 2023 году напротив снижен до 0,7% с 1,7% (было 2,2%). Прогноз для Испании на текущий год снижен на 0,8 п.п. - до 4% и на 1,3 п.п., до 2% в 2023 году

Экономика Германии в 2022 году вырастет, по мнению МВФ, только на 1,2%, ранее ожидался рост на 2,1%, в 2023 году рост замедлится до 0,8% по сравнению с прежним прогнозом в 2,7%.

Для Франции оценка снижена на текущий год на 0,6 п.п. - до 2,3% и на 0,4 п.п. на 2023 год - до 1%.

Прогноз роста экономики Великобритании на 2022 год снижен на 0,5 п.п. - до 3,2%, на 2023 год - на 0,7 п.п. - до 0,5%. ВВП Японии, как ожидается, вырастет в 2022-2023 годах на 1,7% (снижение прогноза на 0,7 п.п. в текущем году и на 0,6 п.п. в следующем).