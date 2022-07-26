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ТЭК 26.07.2022 17:06

Испания и Португалия договорились с руководством ЕС о снижении потребления газа на уровне 7%

Испания и Португалия достигли договоренности о снижении потребления газа на уровне 7%, сообщает во вторник испанский телеканал "Сеста".

"Ряд стран Средиземноморья проявили сдержанность в отношении установленной в ЕС цели снизить потребление газа на 15%. Португалия и Испания сочли, что не стоит подходить ко всем странам с одинаковой меркой, и в итоге согласований была достигнута договоренность о том, что Испания и Португалия снизят потребление газа на 7%", - информирует телеканал.

Он отмечает, что исключения также коснутся Мальты и Ирландии. Под исключения подпадут и страны ЕС, электросети которых не связаны с другими странами союза, в частности, речь идет о странах Балтии, а также о странах, где выработка электроэнергии сильно зависит от газа.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ПОРТУГАЛИЯ, ГАЗ, ПОТРЕБЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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