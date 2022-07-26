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Регион 26.07.2022 17:35

Путин 5 августа в Сочи обсудит с Эрдоганом региональные проблемы и двусторонние отношения - Кремль

Президент РФ Владимир Путин 5 августа в Сочи обсудит со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом региональную проблематику и двусторонние отношения, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, что планируют обсудить президенты, представитель Кремля назвал "региональные проблемы и двусторонние отношения".

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