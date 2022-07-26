Банки в Азербайджане в I полугодии увеличили бизнес-кредиты на 7,6%, потребкредиты - на 14,8%

Банки в Азербайджане в январе-июне 2022 года увеличили портфель по бизнес-кредитам, ипотечным кредитам и потребительскому кредитованию.
Согласно данным Центробанка, на 30 июня 2022 года кредитный портфель банков оценивается в 18 млрд 320 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2021 года на 10% - ИФ).
В январе-июне 2022 года банки увеличили портфель бизнес-кредитов на 7,6% - до 10 млрд 481,7 млн манатов или 57,2% всего кредитного портфеля (во втором квартале 2022 года прирост портфеля составил 2,9% против 4,5% в первом квартале).
Портфель по потребительскому кредитованию банков за отчетный период увеличился на 14,8% - до 5 млрд 189,8 млн манатов, удельный вес – 28,3% (во втором квартале 2022 года прирост портфеля составил 7,4% против 6,9% в первом квартале).
За отчетный период банки в Азербайджане увеличили портфель по ипотечным кредитам на 10,3% - до 2 млрд 648,5 млн манатов или 14,5% всего кредитного портфеля банков (во втором квартале 2022 года прирост портфеля составил 8,3% против 4,7% в первом квартале).
В Азербайджане на 30 июня 2022 года лицензию на деятельность имеют 26 банков.
Р.Ахмедов
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