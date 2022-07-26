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Финансы 26.07.2022 17:40

Банки в Азербайджане в I полугодии увеличили бизнес-кредиты на 7,6%, потребкредиты - на 14,8%

Банки в Азербайджане в январе-июне 2022 года увеличили портфель по бизнес-кредитам, ипотечным кредитам и потребительскому кредитованию.

Согласно данным Центробанка, на 30 июня 2022 года кредитный портфель банков оценивается в 18 млрд 320 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2021 года на 10% - ИФ).

В январе-июне 2022 года банки увеличили портфель бизнес-кредитов на 7,6% - до 10 млрд 481,7 млн манатов или 57,2% всего кредитного портфеля (во втором квартале 2022 года прирост портфеля составил 2,9% против 4,5% в первом квартале).

Портфель по потребительскому кредитованию банков за отчетный период увеличился на 14,8% - до 5 млрд 189,8 млн манатов, удельный вес – 28,3% (во втором квартале 2022 года прирост портфеля составил 7,4% против 6,9% в первом квартале).

За отчетный период банки в Азербайджане увеличили портфель по ипотечным кредитам на 10,3% - до 2 млрд 648,5 млн манатов или 14,5% всего кредитного портфеля банков (во втором квартале 2022 года прирост портфеля составил 8,3% против 4,7% в первом квартале).

В Азербайджане на 30 июня 2022 года лицензию на деятельность имеют 26 банков.

Р.Ахмедов

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Тэги: БАНКИ, КРЕДИТЫ, СТРУКТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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