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Дальнее зарубежье 26.07.2022 19:29

NASA не получало официального уведомления о выходе России из проекта МКС в 2024 году

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) не получало официального уведомления от РФ о выходе из проекта Международной космической станции (МКС) в 2024 году, сообщила директор NASA по программе МКС Робин Гейтенс.

"Я думаю россияне как и мы думают над тем, что ждёт их в будущем, мы планируем переход в 2030 году на использование коммерческих станций на низкой околоземной орбите, у них есть схожий план, мы тоже думаем об этом переходе, мы не получали никаких официальных уведомлений от партнёров, касающихся сегодняшних новостей", - сказала Гейтенс на конференции, посвящённой развитию МКС.

Ранее во вторник глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года, основным приоритетом деятельности госкорпорации в пилотируемой космонавтике станет создание новой орбитальной станции.

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Тэги: США, NASA, РОССИЯ, МКС


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