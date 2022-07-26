Мишустин: для переориентации экспорта энергоресурсов на новые рынки нужно строить инфраструктуру, развивать СПГ

России предстоит серьезно диверсифицировать экспорт энергоресурсов, прежде всего в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), для чего нужно развивать транспортную инфраструктуру, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии правительства в сфере энергетики.
По словам премьер-министра, для выполнения национальных целей "надо укрепить внутренний спрос на энергоресурсы, расширить газификацию регионов". "Все больше российских семей должны получить надежный и относительно недорогой источник тепла, энергии. Это позволит сделать жизнь людей более комфортной и позитивно скажется на деятельности бизнеса", - подчеркнул он.
"Важно поддержать создание и развитие крупных проектов нефтегазохимии. Нашей промышленности в ближайшие годы потребуются дополнительные поставки пластика, полимеров и другой профильной продукции", - добавил Мишустин.
По его словам, "нужно развивать свое производство СПГ (сжиженный природный газ - ИФ), чтобы повысить мобильность наших ресурсов, облегчить выход на новые рынки сбыта".
"Еще один сегмент для расширения внутреннего спроса - это газомоторное топливо. Его использование способно существенно сократить транспортные расходы компаний и наших граждан, а в городах - снизить уровень загрязнений", - считает он.
"Предстоит серьезно диверсифицировать экспорт, прежде всего за счет переориентации в страны АТР, разумеется, с сохранением связей с дружественными странами на прежних площадках. И для этого нужно развивать транспортную инфраструктуру, строить новые, расширять действующие газо- и нефтепроводы, модернизировать железнодорожное сообщение и, конечно, создавать портовые мощности и перевалочные базы", - добавил Мишустин.
"В перспективе не менее важно сформировать возможность для быстрой смены направлений сырьевых потоков с запада на восток и обратно. Например, за счет объединения единой газотранспортной системы, ориентированной на Европу, с проектами "Сила Сибири" и трубопроводом Сахалин - Хабаровск - Владивосток, сделать своего рода перемычку, которая позволит гораздо более гибко реагировать на ценовую конъюнктуру", - заметил он.
"Для всех таких проектов в ближайшие годы нужно не только организовать закупки техники в дружественных странах, но и расширять свое производство, организовать мощности по выпуску горно-шахтного, нефтегазового оборудования, развивать судостроение", - подчеркнул глава правительства
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