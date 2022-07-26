Правительство РФ распорядилось передать Зарубежнефти доли Equinor и TotalEnergies в Харьягинском СРП

Правительство РФ распорядилось передать "Зарубежнефти" доли TotalEnergies и Equinor в Харьягинском СРП, сообщается в распоряжении кабмина.
Соответствующее поручение по подписанию дополнения к СРП дано министру энергетики РФ Николаю Шульгинову.
Таким образом, после подписания документа доля "Зарубежнефти" увеличится до 90%. Еще 10% сохранит "Ненецкая нефтяная компания".
Объем добычи Харьягинского СРП по итогам 2021 года составил 1,56 млн тонн нефти. Оператором месторождения является "Зарубежнефть - добыча Харьяга". До объявления иностранных компаний о выходе из проекта ее доля составляла 40%. Доля TotalEnergies составляла 20%, Equinor - 30%, "Ненецкой нефтяной компании" - 10%.
Всего в России на основе СРП реализуются три соглашения - "Харьягинское СРП", "Сахалин-1" и "Сахалин-2".
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