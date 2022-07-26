ТС Азербайджана повысил тарифы на поставку бензина и дизтоплива для оптовиков

Решением Тарифного совета (ТС) Азербайджана повышены тарифы на поставку бензина и дизельного топлива оптовым и розничным продавцам.

В сообщении ТС отмечается, что на очередном заседании 26 июля был рассмотрен запрос компании SOCAR на пересмотр тарифов на поставку бензина и дизельного топлива оптовым и розничным продавцам.

Согласно решению оптовый тариф на поставки бензина и дизельного топлива повышен с 18 манатов за тонну до 20 манатов за тонну, по АЗС – со 100 манатов за тонну до 108 манатов за тонну, тариф на транспортировку этих продуктов по трубопроводам установлен на уровне 3 манатов за тонну.

При этом ТС отмечает, что изменение тарифов на поставки бензина и дизтоплива никак не отразиться на розничной цене, и они останутся без изменений.

Отметим, что розничная цена на бензин марки АИ-92 в Азербайджане составляет 1 манат за литр, дизельное топливо – 0,8 манатов за литр.

Б.Рустамбеков