ТС Азербайджана повысил тарифы на поставку бензина и дизтоплива для оптовиков

Решением Тарифного совета (ТС) Азербайджана повышены тарифы на поставку бензина и дизельного топлива оптовым и розничным продавцам.
В сообщении ТС отмечается, что на очередном заседании 26 июля был рассмотрен запрос компании SOCAR на пересмотр тарифов на поставку бензина и дизельного топлива оптовым и розничным продавцам.
Согласно решению оптовый тариф на поставки бензина и дизельного топлива повышен с 18 манатов за тонну до 20 манатов за тонну, по АЗС – со 100 манатов за тонну до 108 манатов за тонну, тариф на транспортировку этих продуктов по трубопроводам установлен на уровне 3 манатов за тонну.
При этом ТС отмечает, что изменение тарифов на поставки бензина и дизтоплива никак не отразиться на розничной цене, и они останутся без изменений.
Отметим, что розничная цена на бензин марки АИ-92 в Азербайджане составляет 1 манат за литр, дизельное топливо – 0,8 манатов за литр.
Б.Рустамбеков
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