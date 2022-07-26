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Здравоохранение 26.07.2022 19:26

В Азербайджане за сутки зарегистрировано 306 случаев заражения COVID-19, 4 человека скончались

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 306 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 796 тыс. 882, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрировано 102 случая.

За сутки зарегистрировано 4 летальных исхода.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 739 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 785 тыс. 166 человек (+ 258 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 1 977 человек.

За сутки медики провели 3 тыс. 739 тестов на коронавирус против 1 тыс. 860 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 29 тыс. 737 тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков

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Тэги: COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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