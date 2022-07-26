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Внешняя политика 26.07.2022 19:43

Алиев утвердил протокол о взаимном применении электронной системы сертификации происхождения товаров между Азербайджаном и Россией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил «Межправтельственный протокол о взаимном применении электронной системы сертификации происхождения товаров между Азербайджаном и Россией».

Протокол подписан 4 марта 2022 года в Москве и 16 марта в Баку.

Министерству экономики и Государственному таможенному комитету поручено обеспечить реализацию его положений.

Министерству иностранных дел поручено уведомить правительство России о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления протокола в силу.

Текст указа опубликован во вторник на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ПРОТОКОЛ, УКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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