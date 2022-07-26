Алиев утвердил протокол о взаимном применении электронной системы сертификации происхождения товаров между Азербайджаном и Россией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил «Межправтельственный протокол о взаимном применении электронной системы сертификации происхождения товаров между Азербайджаном и Россией». Протокол подписан 4 марта 2022 года в Москве и 16 марта в Баку. Министерству экономики и Государственному таможенному комитету поручено обеспечить реализацию его положений. Министерству иностранных дел поручено уведомить правительство России о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления протокола в силу. Текст указа опубликован во вторник на сайте главы государства. Б.Рустамбеков

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