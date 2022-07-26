Спотовая цена газа в Европе к вечеру вторника превысила $2200/тыс. куб. м на ожиданиях выбытия из строя еще одного газоперекачивающего агрегата на "Северном потоке".

Стоимость ближайшего (августовского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures во вторник вечером выросла до $2244.

Днем ранее торги закрылись на уровне $1852, а в среднем с начала месяца котировки составили $1720.

"Газпром" сообщил, что в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) концерн останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции "Портовая".

В результате суточная производительность КС "Портовая" с 27 июля составит до 33 млн куб. м в сутки по сравнению с нынешними 67 млн куб. м в сутки (40% от производительности).

Аналитики исследовательской компании Rystad Energy отмечают, что с таким уровнем поставок по СП1 Европейскому союзу достичь целевого уровня запасов газа в ПХГ в 80% к 1 ноября будет очень сложно. Кроме того, предупреждают аналитики, поставки в Европу СПГ из США осложнит приближающийся сезон ураганов.