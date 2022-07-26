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Дальнее зарубежье 26.07.2022 21:00

Итальянский министр обещает к зиме почти полную независимость страны от российского газа

Италия к ближайшей зиме не будет сильно зависеть от поставок газа из России, заявил во вторник итальянский министр экологических преобразований Роберто Чинголани.

"К началу зимы мы почти не будем зависеть от поставок из России", - приводит его слова итальянское телевидение.

По прогнозам министра, уже в 2023 году зависимости Италии от поставок газа из РФ не будет и вовсе.

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Тэги: ИТАЛИЯ, РОССИЯ, ЭНЕРГЕТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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