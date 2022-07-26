Итальянский министр обещает к зиме почти полную независимость страны от российского газа

Италия к ближайшей зиме не будет сильно зависеть от поставок газа из России, заявил во вторник итальянский министр экологических преобразований Роберто Чинголани.
"К началу зимы мы почти не будем зависеть от поставок из России", - приводит его слова итальянское телевидение.
По прогнозам министра, уже в 2023 году зависимости Италии от поставок газа из РФ не будет и вовсе.
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