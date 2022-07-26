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ТЭК 26.07.2022 20:22

Цены на нефть перешли к снижению

Цены на нефть перешли к снижению на торгах во вторник.

Противоречивые сигналы в отношении перспектив спроса и предложения на нефтяном рынке в последнее время поддерживают высокую волатильность торгов, которую еще больше усиливает низкая рыночная ликвидность, отмечает Bloomberg. По данным агентства, за 78 торговых сессий с начала апреля оборот торгов нефтью сорта WTI превышал средний уровень последних 200 дней лишь шесть раз, что говорит о недостатке активности на рынке.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $104,77 за баррель, что на $0,38 (0,36%) ниже цены на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на WTI на сентябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подешевели на $1,09 (1,13%), до $95,61 за баррель.

Аналитики Morgan Stanley во вторник ухудшили прогнозы для цен на нефть, отметив, что ослабление темпов глобального экономического роста будет сказываться на спросе. Так, прогноз для стоимости Brent на третий квартал текущего года понижен на $20 за баррель, до $100 за баррель. В первом квартале 2023 года, согласно оценкам Morgan Stanley, средняя цена Brent составит $95 за баррель, во втором - $100 за баррель. Ранее эксперты прогнозировали цену в $110 за баррель как на первый, так и на второй кварталы 2023 года.

В центре внимания трейдеров проходящее на этой неделе заседание Федеральной резервной системы, которая, как ожидается, вновь поднимет базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов. Многие эксперты ждут, что быстрое ужесточение политики ФРС приведет к ослаблению темпов роста американской экономики и, соответственно, снижению спроса на нефть.

Среди других факторов, оказывающих влияние на нефтяной рынок, - газовый кризис в Европе. Спотовая цена газа в регионе к вечеру вторника превысила $2100/тыс. куб. м на ожиданиях выбытия из строя еще одного газоперекачивающего агрегата на "Северном потоке".

В понедельник "Газпром" сообщил, что в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) концерн останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции "Портовая".

Страны ЕС, тем временем, договорились во вторник сократить потребление природного газа на 15% за следующие восемь месяцев.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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