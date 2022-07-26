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Дальнее зарубежье 26.07.2022 22:53

Украина предлагает отсрочить выплаты по евробондам Укрэнерго и Укравтодора на 2 года - премьер

Украина предлагает инвесторам в ценные бумаги "Укравтодора" и "Укрэнерго" отсрочить выплату долгов по ним минимум на 2 года, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

"Сегодня правительство приняло документы, которыми предлагает владельцам облигаций "Укравтодора" на сумму $700 млн отсрочить погашение процентов по ним до конца 2024 года. Также предложено владельцам ценных бумаг "Укрэнерго" на сумму $825 млн отсрочить выплаты на 2 года", - написал премьер.

Он выразил надежду на поддержку кредиторами обращения Украины, отметив, что в текущих условиях такая политика будет относиться ко всем ее обязательствам.

"В рамках согласованной и скоординированной политики, которую внедряет министерство финансов, Украина откровенно говорит со всеми своими кредиторами относительно отсрочки выплат по долгам, в том числе по долгам государственных компаний", - написал Шмыгаль.

По его словам, сейчас государство консолидирует все имеющиеся ресурсы для первоочередных нужд: финансирования армии, подготовки к отопительному сезону, выплаты пенсий, возобновления критической инфраструктуры.

"Укрэнерго" в ноябре прошлого года разместило под гарантии государства дебютные пятилетние "зеленые" еврооблигации на сумму $825 млн с доходностью 6,875% и выплатой процентов два раза в год. Средства от выпуска еврооблигаций были направлены на оплату произведенной ВИЭ-генерацией электроэнергии.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") разместило под гарантии государства дебютные еврооблигации на $700 млн со ставкой 6,25% в июне прошлого года.

Как сообщалось, Украина 20 июля предложила держателям ее еврооблигаций с 1 августа отсрочить все выплаты по ним и сроки погашения на 2 года, сохранив текущие ставки доходности. По завершении этого срока проценты могут быть выплачены сразу или капитализированы. Предлагается также изменить условия по ВВП-варрантам Украины.

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Тэги: УКРАИНА, УКРЭНЕРГО, УКРАВТОДОР, ЕВРОБОНДЫ

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