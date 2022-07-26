Глава Минобороны Великобритании выступает за наращивание Лондоном военных расходов

Правительству Великобритании следует увеличить финансирование армии, чтобы противостоять "возросшей угрозе", заявил британский министр обороны Бен Уоллес.
"Я думаю, что оборона нуждается в большем финансировании, потому что угроза возросла", - сказал Уоллес в эфире телеканала Sky News.
Он отметил, что в настоящее время расходы Великобритании на оборону составляют 2,28% ВВП, но они "сокращаются".
"Согласно прогнозам, в 2026 году наш показатель будет ниже 2%. Мы опустимся с первого места в Европе (по расходам на оборону - ИФ) до восьмого в Европе и будем опускаться еще ниже", - указал он.
По словам Уоллеса, Великобритании и другим западным странам нужно "более хорошее оружие", чтобы справляться с дронами и обеспечивать защиту воздушного пространства.
Телеканал Sky News отмечает, что заявления Уоллеса особенно значимы, поскольку он еще не выразил публично поддержку ни одному из потенциальных кандидатов на пост лидера консерваторов и, соответственно, премьера Великобритании. Так, претендентка на этот пост, нынешняя глава МИД Лиз Трасс ранее обещала увеличить расходы на оборону до 3% ВВП к 2032 году. Ее оппонент Риши Сунак выступал против "произвольных целей" в расходах на оборону. Он отмечал, что "со временем" расходы могут увеличиться до 2,5% ВВП.
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