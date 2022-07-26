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Происшествия 26.07.2022 21:14

В Кяльбаджаре военнослужащий ВС Азербайджана подорвался на мине, возбуждено уголовное дело

Военная прокуратура Кяльбаджара возбудила уголовное дело в связи с подрывом на мине военнослужащего Азербайджанской армии.

«Во вторник 26 июля поступила информация о подрыве на мине на территории Кяльбаджарского района командира N воинской части ВС Азербайджана Вугара Исбандиярова. Сотрудниками военной прокуратуры проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, выполнены другие процессуальные действия», - отмечается в сообщении Военной прокуратуры Кяльбаджара.

В ходе предварительного расследования установлено, что Исбендияров при исполнении служебных обязанностей на территории села Джамилли подорвался на противопехотной мине в результате чего получил тяжелые телесные повреждения.

По факту Военной прокуратурой Кяльбаджара возбуждено уголовное дело по статье 29, 120.2.12 (попытка умышленного убийства, покушение на убийство с целью национальной, расовой, религиозной вражды.

В настоящее время расследование продолжается.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КЯЛЬБАДЖАР, МИНА, ПОДРЫВ

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