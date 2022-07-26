В Кяльбаджаре военнослужащий ВС Азербайджана подорвался на мине, возбуждено уголовное дело

Военная прокуратура Кяльбаджара возбудила уголовное дело в связи с подрывом на мине военнослужащего Азербайджанской армии.
«Во вторник 26 июля поступила информация о подрыве на мине на территории Кяльбаджарского района командира N воинской части ВС Азербайджана Вугара Исбандиярова. Сотрудниками военной прокуратуры проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, выполнены другие процессуальные действия», - отмечается в сообщении Военной прокуратуры Кяльбаджара.
В ходе предварительного расследования установлено, что Исбендияров при исполнении служебных обязанностей на территории села Джамилли подорвался на противопехотной мине в результате чего получил тяжелые телесные повреждения.
По факту Военной прокуратурой Кяльбаджара возбуждено уголовное дело по статье 29, 120.2.12 (попытка умышленного убийства, покушение на убийство с целью национальной, расовой, религиозной вражды.
В настоящее время расследование продолжается.
Б.Рустамбеков
Алиев утвердил протокол о взаимном применении электронной системы сертификации происхождения товаров между Азербайджаном и Россией
Армянская сторона за сутки совершила 9 вооруженных инцидентов против азербайджанских военных – Минобороны Азербайджана
Алиев расценивает встречу глав МИД Азербайджана и Армении в Тбилиси как первый шаг для начала переговоров по мирному договору
Председателем совета директоров Татнефти переизбран президент Татарстана
Таиландская PTT заключила контракт о покупке до 1 млн т/г СПГ в США на 20 лет с 2026г
Правительство РФ распорядилось передать Зарубежнефти доли Equinor и TotalEnergies в Харьягинском СРП
Глава государства заложил фундамент семиэтажного бизнес-центра в Сумгайыте
Алиев заложил фундамент предприятия по производству керамических плит в Сумгайыте
В Азербайджане запустили предприятие по производству серной кислоты за 10 млн манатов
Байден завершил курс лечения от COVID-19, но остается на изоляции
Глава Минобороны Великобритании выступает за наращивание Лондоном военных расходов
Итальянский министр обещает к зиме почти полную независимость страны от российского газа
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по разработке и внедрению Чат Бота в Telegram канале
Депозитный и кредитный портфели Yelo Bank-а превысили полмиллиарда
Bakcell - лидер по скорости мобильного интернета в Азербайджане
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ