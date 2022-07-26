Байден завершил курс лечения от COVID-19, но остается на изоляции

Президент США Джо Байден завершил пятидневный курс лечения препаратом Paxlovid от коронавируса, теперь ему разрешено начать заниматься физической активностью, сообщил во вторник лечащий врач Кевин О Коннор.
"Президент Байден завершил пятидневный курс Paxlovid. Его симптомы практически полностью исчезли", - говорится в сообщении врача, распространенном Белым домом.
О Коннор отметил, что президент США "по-прежнему остается на изоляции".
"Президент чувствует себя достаточно хорошо, чтобы возобновить физическую активность", - указано в сообщении.
На прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США 21 июля получил положительный результат тестирования на коронавирус, он ушел на изоляцию и продолжает выполнять обязанности из своей резиденции.
Байден прошел полный курс вакцинации от COVID-19, а также принял две бустерные дозы вакцины.
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