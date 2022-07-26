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ТЭК 26.07.2022 23:17

США высвободят еще 20 млн барр. нефти из резервов с поставкой в сентябре-октябре

Минэнерго США объявило о высвобождении 20 млн баррелей нефти из стратегических запасов (SPR) с поставкой топлива в период с 16 сентября по 21 октября, говорится в сообщении ведомства.

Министерство планирует выпустить на рынок 17,2 млн барр. малосернистой сырой нефти и 2,8 млн барр. - высокосернистой.

Продажи будут осуществляться с трех площадок SPR: до 9,6 млн баррелей - с West Hackberry, до 7,6 млн баррелей - с Big Hill, до 2,8 млн баррелей - с Bryan Mound.

Заявки будут приниматься до 2 августа. Контракты с компаниями, которым будет отгружаться топливо, ведомство заключит не позднее 11 августа.

Эти объемы входят в объявленный США в марте план по реализации нефти в объеме 1 млн баррелей в сутки на протяжении шести месяцев из SPR для борьбы с высокими ценами на топливо и перебоями в поставках.

Ранее США продали из резервов 90 млн барр. нефти: 50 млн барр. с поставкой в мае и июне, еще 40,1 млн барр. - с поставкой в июле и августе.

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Тэги: США, НЕФТЬ, SPR, ВЫПУСК


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