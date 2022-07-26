Украина получит почти 1,6 млрд евро от Европейского инвестиционного банка

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделит Украине 1,59 млрд евро под гарантию бюджета ЕС, чтобы помочь стране восстановить наиболее важную инфраструктуру, сообщила во вторник Еврокомиссия (ЕК).
"Эта поддержка ЕИБ сохранит финансовую жизнеспособность стратегических компаний государственного сектора и позволит им проводить срочный ремонт критически важных объектов инфраструктуры, возобновлять предоставление основных услуг и удовлетворять другие неотложные потребности украинского народа, в том числе людей, которые были вынуждены покинуть свои дома", - заявил исполнительный заместитель председателя ЕК Валдис Домбровскис.
Он заверил, что "Европейская комиссия будет продолжать работать с государствами-членами ЕС и нашими международными партнерами, чтобы поддерживать Украину на всех уровнях столько, сколько потребуется".
В коммюнике ЕК отмечается, что это второй пакет в рамках экстренного реагирования ЕИБ по Украине, разработанный в тесном сотрудничестве с Европейской комиссией. Он следует за пакетом экстренной помощи в размере 668 млн евро, полностью выделенной в течение месяца после начала в стране военных действий.
Сообщается также, что это новое финансирование, как и первое, предлагается на выгодных условиях на длительный срок.
Банк выделит 1,05 млрд евро немедленно. "Это поможет правительству Украины покрыть первоочередные краткосрочные потребности в финансировании, оказать поддержку стратегическим государственным компаниям, обеспечить срочный ремонт поврежденной инфраструктуры, возобновить предоставление нарушенных муниципальных услуг, а также поддержать срочные меры по энергетике и энергоэффективности в рамках подготовки к холодному сезону", - отмечается в документе.
Еще 540 млн евро будут направлены на возобновление, где это возможно, реализации проектов, финансируемых ЕИБ на Украине. Эти проекты будут охватывать энергетику, энергоэффективность, дороги, транспорт, образование и инфраструктуру, а также программы восстановления, объясняют в Еврокомиссии.
Европейский инвестиционный банк - государственное финансово-кредитное учреждение ЕС для финансирования развития отсталых европейских регионов в форме долгосрочных кредитов. Уставный капитал формируется за счет взносов стран-участниц.
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