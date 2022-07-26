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Дальнее зарубежье 26.07.2022 23:22

США изучают предложение Борреля по возобновлению СВПД

Власти США ознакомятся и уведомят ЕС о своей позиции относительно предложения главы европейской дипломатии Жозепа Борреля по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявили во вторник в госдепе.

"План, который, как мы считаем, был бы хорошей сделкой, обсуждается с марта. И мы были готовы его принять. И, как мы понимаем, этот новый документ, о котором говорил Боррель, основан на том самом нашем черновом плане", - сказал официальный представитель госдепа Нед Прайс.

"Мы изучаем изменения, которые были предложены со стороны ЕС. И мы отреагируем на них в скором времени", - отметил он.

Он добавил, что США будут действовать "быстро" при оценке предложения Борреля и проинформируют Брюссель напрямую.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во вторник в комментарии в газете The Financial Times заявил, что "пришло время спасти иранскую ядерную сделку".

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Тэги: ГОСДЕП, БОРРЕЛЬ, ИРАН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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