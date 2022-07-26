США изучают предложение Борреля по возобновлению СВПД

Власти США ознакомятся и уведомят ЕС о своей позиции относительно предложения главы европейской дипломатии Жозепа Борреля по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявили во вторник в госдепе.
"План, который, как мы считаем, был бы хорошей сделкой, обсуждается с марта. И мы были готовы его принять. И, как мы понимаем, этот новый документ, о котором говорил Боррель, основан на том самом нашем черновом плане", - сказал официальный представитель госдепа Нед Прайс.
"Мы изучаем изменения, которые были предложены со стороны ЕС. И мы отреагируем на них в скором времени", - отметил он.
Он добавил, что США будут действовать "быстро" при оценке предложения Борреля и проинформируют Брюссель напрямую.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во вторник в комментарии в газете The Financial Times заявил, что "пришло время спасти иранскую ядерную сделку".
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