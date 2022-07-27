Манат подорожал к евро, рублю и к лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 27 июля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 27 июля ЦБА установил на уровне 1,7254 манат/1EUR (26 июля - 1,7383 маната/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 27 июля установил на уровне 0,0283 манат/1RUB. (26 июля - 0,0291 манат/1RUB).
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 27 июля установил на уровне 0,0952 манат/1TRY (26 июля - 0,0953 маната/1TRY).
Н.Аббасова
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