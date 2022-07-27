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Макроэкономика 27.07.2022 09:19

Манат подорожал к евро, рублю и к лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 27 июля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 27 июля ЦБА установил на уровне 1,7254 манат/1EUR (26 июля - 1,7383 маната/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 27 июля установил на уровне 0,0283 манат/1RUB. (26 июля - 0,0291 манат/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 27 июля установил на уровне 0,0952 манат/1TRY (26 июля - 0,0953 маната/1TRY).

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЦЕНТРОБАНК, МАНАТ, КУРС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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