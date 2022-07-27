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Регион 27.07.2022 09:25

В столице Армении из-за забастовки машинистов не работает метрополитен,

Ереванское метро не работает из-за забастовки машинистов, которые требуют повышения зарплаты, сообщает начальник отдела информации мэрии Еревана Левон Сардарян.

"Руководство метрополитена ведет переговоры с бастующими, пытаясь урегулировать ситуацию и восстановить нормальную работу метрополитена", - написал он в соцсети в среду.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЕРЕВАН, МЕТРОПОЛИТЕН, ЗАБАСТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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