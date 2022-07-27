В столице Армении из-за забастовки машинистов не работает метрополитен,

Ереванское метро не работает из-за забастовки машинистов, которые требуют повышения зарплаты, сообщает начальник отдела информации мэрии Еревана Левон Сардарян. "Руководство метрополитена ведет переговоры с бастующими, пытаясь урегулировать ситуацию и восстановить нормальную работу метрополитена", - написал он в соцсети в среду.

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