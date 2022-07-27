Дебаты кандидатов на пост премьера Великобритании прервались из-за упавшей в обморок ведущей

Вторые дебаты между кандидатами на пост премьер-министра Великобритании бывшим главой Минфина Риши Сунаком и главой МИД Лиз Трасс прервались, когда телеведущая упала в обморок, сообщают во вторник британские СМИ.
По их информации, дебаты прервались из-за того, что ведущая Кейт МакКанн упала в обморок. Ведущий TalkTV, которое проводило дебаты совместно с The Sun, Ян Коллинз сообщил, что все участвующие в мероприятии сейчас - "в порядке".
Инцидент произошел, когда Трасс отвечала на вопрос о том, хватит ли ей сил противостоять России на мировой арене. Во время ее рассуждений о том, как важно, не откладывая это на потом, занимать твердую позицию в отношении РФ, послышался громкий шум, Трасс приложила руки к лицу и воскликнула: "О боже!". Вскоре после этого трансляция дебатов прекратилась.
Ранее, отвечая на тот же вопрос, Сунак заявил о готовности противостоять России, напомнив о своих предыдущих достижениях: введении санкций и увеличении финансирования вооруженных сил Великобритании.
До этого кандидаты обсуждали экономические вопросы и вопросы здравоохранения. Они в очередной раз поспорили о повышении налогов. Трасс заявила, что повышать налоги для простых людей "аморально", на что Сунак заявил, что "аморальным" было бы передавать "нашим детям и внукам" счета, с которыми "мы не можем разобраться сейчас". Бывший глава Минфина заявил, что планирует повысить налоги для крупных компаний, отметив, что Трасс планирует их понижение. Глава МИД назвала это неверной интерпретацией ее слов.
Азербайджан и США обсудят вопросы усиления сотрудничества в сфере кибербезопасности
Алиев утвердил протокол о взаимном применении электронной системы сертификации происхождения товаров между Азербайджаном и Россией
Армянская сторона за сутки совершила 9 вооруженных инцидентов против азербайджанских военных – Минобороны Азербайджана
Манат подорожал к евро, рублю и к лире
США высвободят еще 20 млн барр. нефти из резервов с поставкой в сентябре-октябре
Председателем совета директоров Татнефти переизбран президент Татарстана
В Кяльбаджаре военнослужащий ВС Азербайджана подорвался на мине, возбуждено уголовное дело
В Азербайджане за сутки зарегистрировано 306 случаев заражения COVID-19, 4 человека скончались
ТС Азербайджана расширил список лекарственных препаратов с новыми ценами до 13,269 тыс.
Глава государства заложил фундамент семиэтажного бизнес-центра в Сумгайыте
Алиев заложил фундамент предприятия по производству керамических плит в Сумгайыте
В Азербайджане запустили предприятие по производству серной кислоты за 10 млн манатов
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по разработке и внедрению Чат Бота в Telegram канале
Депозитный и кредитный портфели Yelo Bank-а превысили полмиллиарда
Bakcell - лидер по скорости мобильного интернета в Азербайджане
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ