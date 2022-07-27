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Дальнее зарубежье 27.07.2022 09:35

Дебаты кандидатов на пост премьера Великобритании прервались из-за упавшей в обморок ведущей

Вторые дебаты между кандидатами на пост премьер-министра Великобритании бывшим главой Минфина Риши Сунаком и главой МИД Лиз Трасс прервались, когда телеведущая упала в обморок, сообщают во вторник британские СМИ.

По их информации, дебаты прервались из-за того, что ведущая Кейт МакКанн упала в обморок. Ведущий TalkTV, которое проводило дебаты совместно с The Sun, Ян Коллинз сообщил, что все участвующие в мероприятии сейчас - "в порядке".

Инцидент произошел, когда Трасс отвечала на вопрос о том, хватит ли ей сил противостоять России на мировой арене. Во время ее рассуждений о том, как важно, не откладывая это на потом, занимать твердую позицию в отношении РФ, послышался громкий шум, Трасс приложила руки к лицу и воскликнула: "О боже!". Вскоре после этого трансляция дебатов прекратилась.

Ранее, отвечая на тот же вопрос, Сунак заявил о готовности противостоять России, напомнив о своих предыдущих достижениях: введении санкций и увеличении финансирования вооруженных сил Великобритании.

До этого кандидаты обсуждали экономические вопросы и вопросы здравоохранения. Они в очередной раз поспорили о повышении налогов. Трасс заявила, что повышать налоги для простых людей "аморально", на что Сунак заявил, что "аморальным" было бы передавать "нашим детям и внукам" счета, с которыми "мы не можем разобраться сейчас". Бывший глава Минфина заявил, что планирует повысить налоги для крупных компаний, отметив, что Трасс планирует их понижение. Глава МИД назвала это неверной интерпретацией ее слов.

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Тэги: БРИТАНИЯ, КОНСЕРВАТОРЫ, ДЕБАТЫ, ИНЦИДЕНТ


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