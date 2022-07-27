США стремятся доставить на Украину военное оборудование как можно скорее - Пентагон

Министр обороны США Ллойд Остин заверил украинского коллегу Алексея Резникова в том, что Вашингтон стремится доставить на Украину военную помощь как можно скорее, говорится в заявлении на сайте Пентагона.

"Министр Остин заверил министра Резникова в том, что США стремятся как можно скорее доставить оборудование на Украину", - говорится в заявлении Пентагона по результатам телефонного разговора министров.

В заявлении отмечается, что Резников также предоставил коллеге информацию о ситуации на Украине.