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ТЭК 27.07.2022 11:19

ЕС может удвоить импорт электроэнергии с Украины - Еврокомиссия

Евросоюз сможет удвоить импорт электроэнергии с Украины уже на этой неделе, заявила во вторник уполномоченная Европейской комиссии по энергетике Кадри Симсон.

"Если коммерческая торговля электричеством поможет Украине компенсировать некоторые потери доходов, то это путь вперед. Мы не ждем каких-то определенных технических условий, чтобы начать торговлю. Торговля уже идет", - сказала Симсон на полях внеочередного заседания Совета ЕС по энергетическим вопросам.

Еврокомиссар напомнила, что украинская и молдавская сети электропередачи "были синхронизированы с европейской за рекордные сроки".

"Я буду продолжать поддерживать следующий шаг - полноценную торговлю электричеством с Украиной. Первый коммерческий трансграничный обмен электричеством начался в конце июня с Румынией, и со Словакией - в июле. В настоящий момент способности торговли составляют 1,5 тыс. МВт. Операторы европейской сети встречаются на этой неделе и будут обсуждать удвоение этого количества", - сказала Симсон.

В этой связи еврокомиссар высказала мнение, что, "делая так, мы также сможем компенсировать некоторое производство мощностей, которые тут, в ЕС, должны быть произведены с помощью газа, скорее всего, газа из России".

"Это - взаимовыгодные действия. Но наше сотрудничество в будущем - это не только электричество и газ, но вы можете ожидать, что скоро мы будем готовы объявить о будущем сотрудничестве в сфере чистой возобновляемой энергетики. Это рынок, который будет развиваться в Европе, и у Украины есть возможности стать нашим торговым партнером в ближайшие годы", - сказала она.

Симсон также сообщила, что группа высокого уровня по вопросам интеграции энергетических рынков Украина-ЕС возобновит работу в сентябре, "ускоряя необходимые реформы".

Кроме того, она отметила, что Украина имеет наибольшие газовые хранилища в Европе. "И это в наших совместных интересах их использовать в целях безопасности поставок", - считает Симсон.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что украинская газотранспортная система могла бы гарантировать поставки газа на уровне тех объемов, которые транспортируются в Европу через "Северный поток".

"Сегодня мы экспортируем 100 МВт в Европу. Но технически мы уже могли бы увеличить до 1,5-1,7 тыс. МВт, это может заменить до 5-6 млрд кубометров газа", - сказал он.

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