Болгарские социалисты займутся формированием правительства, если парламентарии примут предложенную ими управленческую программу

Болгарские социалисты попытаются сформировать новое правительство страны, но при условии, если депутаты Национального собрания (парламента) примут подготовленную ими управленческую программу, сообщила лидер Болгарской социалистической партии (БСП) Корнелия Нинова.

"Мы открыто и честно вели переговоры о составе правительства. За последнюю неделю мы выработали управленческую и законодательную программу на следующие шесть месяцев. Если эту программу поддержат не менее 121 человека (в Национальном собрании), мы выдвинем кандидатом в премьеры Асена Василева. Если программа не заручится поддержкой большинства, мы вернем мандат (на формирование правительства) в пятницу", - приводит ее слова Болгарское национальное радио.

Нинова отметила, что речи о кандидатурах на посты министров пока не шло. "Мы пока не говорили о министрах, сперва мы внесем программу. Политика на первом месте, а затем мы будем подбирать людей, которые эту политику выполнят", - сказала она.

Президент Болгарии Румен Радев 18 июля предоставил БСП мандат на формирование правительства. Эта попытка сформировать правительство - третья и последняя. В случае ее неудачи в стране будут объявлены внеочередные парламентские выборы. Ранее сформировать правительство было предложено коалициям "Продолжаем перемены" и ГЕРБ-Союз демократических сил, однако их попытки удачами не увенчались.

Болгарские парламентарии 21 июня выразили недоверие правительству Кирила Петкова, который получил пост премьера по итогам парламентских выборов в декабре 2021 года, они прошли в третий раз за год. В результате этих выборов большее количество мест в парламенте (67) получила коалиция "Продолжаем перемены" (ПП), которой руководят Кирил Петков и Асен Васильев. В коалиции с Болгарской социалистической партией, избирательным блоком "Демократическая Болгария" и партией "Есть такой народ" (ЕТН) было сформировано правительство.

8 июня лидер ЕТН Слави Трифонов заявил, что его партия покидает коалицию. Причинами такого поступка он назвал разногласия по поводу бюджета страны и слишком мягкую позицию Петкова в отношении разрешения Северной Македонии начать переговоры о вступлении в ЕС. Таким образом, коалиция Петкова потеряла большинство в Народном собрании.

За время, проведенное у власти, Петков придерживался пронатовской повестки.