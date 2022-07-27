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Дальнее зарубежье 27.07.2022 12:05

Жители Туниса поддержали на референдуме новую конституцию и расширение полномочий президента

До 95% граждан Туниса, принявших участие в референдуме о принятии новой конституции с расширением полномочий президента, одобрили новый основной закон страны, сообщает в среду The Guardian со ссылкой на тунисскую избирательную комиссию.

Президент Туниса Каис Саид, занимающий эту должность с 2019 года, уже отпраздновал победу на референдуме и выступил перед единомышленниками.

"Тунис вступает в новую фазу развития", - сказал он, при этом пообещав привлечь к ответственности всех, кто совершал преступления против страны.

Сторонники президента проехали на автомобилях по центральным улицам столицы Туниса, размахивая флагами и распевая гимн.

Новая конституция позволяет президенту брать на себя полномочия верховного главнокомандующего, разрешает назначать правительство без одобрения парламента и направлять в парламент законопроекты, которые депутаты обязаны рассматривать в приоритетном порядке. The Guardian отмечает, что президента станет фактически невозможно сместить с должности.

Однако в референдуме приняли участие лишь треть от 9,3 млн зарегистрированных в Тунисе избирателей. Референдум бойкотировали оппозиционные группы. Тем не менее, явка на референдуме оказалась выше, чем полагали наблюдатели.

The Guardian добавляет, что ранее президента Туниса поддержали Саудовская Аравия и ОАЭ.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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