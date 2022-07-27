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Это интересно 27.07.2022 11:23

ЦБ Азербайджана ввел в обращение обновленные монеты номиналом 10 и 50 гяпик

Центробанк Азербайджана ввел в обращение обновленные монеты номиналом 10 и 50 гяпик.

В сообщении ЦБА отмечается, что на новых монетах отображены Государственный герб Азербайджана и год выпуска.

Обновленные монеты номиналом 20 гяпик были выпущены в обращение в декабре 2021 года.

ЦБ подчеркивает, что в обращении будут находиться, как монеты нового образца, так и старого дизайна.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ЦБ, МОНЕТЫ, ОБНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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