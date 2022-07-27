ЦБ Азербайджана ввел в обращение обновленные монеты номиналом 10 и 50 гяпик

Центробанк Азербайджана ввел в обращение обновленные монеты номиналом 10 и 50 гяпик. В сообщении ЦБА отмечается, что на новых монетах отображены Государственный герб Азербайджана и год выпуска. Обновленные монеты номиналом 20 гяпик были выпущены в обращение в декабре 2021 года. ЦБ подчеркивает, что в обращении будут находиться, как монеты нового образца, так и старого дизайна. Б.Рустамбеков

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