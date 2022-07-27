Банки-агенты АИКГФ за 6 месяцев увеличили ипотечное кредитование на 7%

Банки-агенты Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ) в январе-июне 2022 году выдали ипотечных кредитов на сумму 217 млн манатов, что на 6,7% больше аналогичного периода 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).
По данным ЦБА, АИКГФ за 6 месяцев 2022 года рефинансировал кредиты на сумму 188,3 млн манатов (рост на 24% по сравнению с январем-июнем 2021 года - ИФ).
Фонд в январе-июне 2022 года из госбюджета Азербайджана для финансирования ипотечных кредитов получил 47,6 млн манатов (рост на 33,7%). В июне фонд из госбюджета средств не привлекал.
АИКГФ в первом полугодии привлек 130 млн манатов от размещения облигаций (в июне – 40 млн манатов).
По данным ЦБА, в январе-июне 2022 года средний размер выданного ипотечного кредита составил 56,125 тыс. манатов. При этом кредиты выдавались на срок 282 месяца по средней ставке 6,31% в год.
В 2021 году банки-агенты АИКГФ выдали ипотечных кредитов на 356,2 млн манатов.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).
Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 150 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.
Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок - до 30 лет. Первичный платеж составляет 10%.
Р.Ахмедов
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