Средняя ставка по потребкредитам в Азербайджане на покупку автомобиля в I полугодии снизилась, на ремонт и покупку бытовой техники - выросла

В Азербайджане в первом полугодии 2022 года средняя ставка по потребительским кредитам, выдаваемым на покупку автомобиля, снизилась на 2 процентных пункта (п.п.) – до 15% в год, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центробанке.

По некоторым видам потребкредитования в январе-июне наблюдался рост ставок. В частности, средняя ставка по потребительским кредитам на покупку бытового оборудования составила 22% (в 2021г – 21%), по кредитам на ремонт жилье – 22% (21%),

Средняя ставка по потребкредитам посредством кредитных карт в национальной валюте осталась на уровне 25%. При этом средние ставки по кредитам посредством кредитных карт в инвалюте в январе-июне выросли на 1 п.п. – до 8%.

По прочим видам потребкредитов средняя ставка в первом полугодии 2022 года по кредитам в нацвалюте составила 20% (21%), в инвалюте – 4% (4%).

А.Азизов