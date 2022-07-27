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Это интересно 27.07.2022 11:42

Средняя ставка по потребкредитам в Азербайджане на покупку автомобиля в I полугодии снизилась, на ремонт и покупку бытовой техники - выросла

В Азербайджане в первом полугодии 2022 года средняя ставка по потребительским кредитам, выдаваемым на покупку автомобиля, снизилась на 2 процентных пункта (п.п.) – до 15% в год, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центробанке.

По некоторым видам потребкредитования в январе-июне наблюдался рост ставок. В частности, средняя ставка по потребительским кредитам на покупку бытового оборудования составила 22% (в 2021г – 21%), по кредитам на ремонт жилье – 22% (21%),

Средняя ставка по потребкредитам посредством кредитных карт в национальной валюте осталась на уровне 25%. При этом средние ставки по кредитам посредством кредитных карт в инвалюте в январе-июне выросли на 1 п.п. – до 8%.

По прочим видам потребкредитов средняя ставка в первом полугодии 2022 года по кредитам в нацвалюте составила 20% (21%), в инвалюте – 4% (4%).

А.Азизов

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Тэги: ПОТРЕБКРЕДИТЫ, СТАВКИ, ДИНАМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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