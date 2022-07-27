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ТЭК 27.07.2022 11:46

Цена газа в Европе превысила $2300/тыс. куб. м на сокращении поставок по «Северному потоку»

Спотовая цена газа в Европе утром в среду превысила $2300/тыс. куб. м после выбытия из строя еще одного газоперекачивающего агрегата на "Северном потоке".

Стоимость ближайшего (августовского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures утром выросла до $2385.

Днем ранее торги закрылись на уровне $2118, а в среднем с начала месяца котировки составили $1741.

Прокачка газа по магистрали "Северный поток" с началом новых газовых суток сократилась до 31 млн куб. м в суточном исчислении с выбытием из эксплуатации еще одного газоперекачивающего агрегата. "Газпром"остановил его в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя).

Аналитики исследовательской компании Rystad Energy отмечают, что с таким уровнем поставок по СП1 Европейскому союзу достичь целевого уровня запасов газа в ПХГ в 80% к 1 ноября будет очень сложно. Кроме того, предупреждают аналитики, поставки в Европу СПГ из США осложнит приближающийся сезон ураганов.

На рост цен в Европе отреагировали также и цены в Азии - январский (на данный момент самый дорогой) фьючерс на СПГ-индекс JKM вырос до $1900 за тысячу кубов. Индекс JKM Platts (Japan Korea Marker) отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань.

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